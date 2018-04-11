Мышевидных грызунов в Ростовской области стало меньше

На Дону уменьшилось число грызунов на сельскохозяйственных землях.

Как сообщил начальник отдела защиты растений филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Ростовской области Григорий Заднепровский на 11 апреля уже обследовали 1 миллион 200 гектаров пашни. Из них 420 тысяч гектаров заселены мышевидными грызунами. В прошлом году этими вредителями было заселено 503,2 тысячи гектаров.

Уже проведена обработка земель от вредителей на площади 113,8 тысяч гектаров.

Всего в Ростовской области 5 миллионов 800 тысяч гектар полей.