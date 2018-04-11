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Мышевидных грызунов в Ростовской области стало меньше
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Мышевидных грызунов в Ростовской области стало меньше 

АиФ Ростов 2 часа назад
Фото: АиФ Ростов
На Дону уменьшилось число грызунов на сельскохозяйственных землях.
Как сообщил начальник отдела защиты растений филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Ростовской области Григорий Заднепровский на 11 апреля уже обследовали 1 миллион 200 гектаров пашни. Из них 420 тысяч гектаров заселены мышевидными грызунами. В прошлом году этими вредителями было заселено 503,2 тысячи гектаров.
Уже проведена обработка земель от вредителей на площади 113,8 тысяч гектаров.
Всего в Ростовской области 5 миллионов 800 тысяч гектар полей.
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