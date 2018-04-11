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Кинологи не нашли бомбу в жилом доме в Фили-Давыдково
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Кинологи не нашли бомбу в жилом доме в Фили-Давыдково 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Информация о бомбе, заложенной в жилом доме на западе столицы, оказалась ложной, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
«Кинологи проверили помещения здания на ул. Кременчугская и ни взрывчатки, ни взрывных устройств не обнаружили. Информация не подтвердилась», — сказал собеседник агентства.
Ранее источник Агентства «Москва» сообщил, что специалисты обследуют помещения жилого дома на ул. Кременчугская после получения анонимного сообщения о заложенной в здании бомбе.
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