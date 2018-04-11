В с. Нижнее Санчелеево под Тольятти для слива воды с улиц вскрыли проселочную дорогу

Тем временем очевидцы в соцсетях сообщали, что воды на улицах села прибывала ближе к полуночи очень быстро.

Например, пользователь Светлана П. поделилась: «Ночью было очень страшно: вода шумит, из домов на лодках бабушек спасали. Представьте — вода по окна стоит».

ГУ МЧС России по Самарской области в свою очередь уточняют, что ночью в подтопленном с. Нижнее Санчелеево была вскрыта проселочная дорога, что послужило уменьшению уровня воды. В итоге ночью за два часа зафиксировано понижение уровня на 20-25 см.

По состоянию на 7:40 утра 11 апреля в селе сотрудниками МЧС проводится мониторинг обстановки. На месте подтопления развернута рабочая группа во главе с начальником Главного управления пр Самарской области Олегом Бойко

Для ликвидации последствий привлечено 19 человек, используется девять единиц техники и одно плавсредство.