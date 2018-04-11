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Ночью в Тюмени загорелся детский сад
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Ночью в Тюмени загорелся детский сад 

72.ru 51 минуту назад
Фото: 72.ru
В ночь на 11 апреля в Тюмени на улице Минской загорелся детский сад. Двухэтажное здание воспламенилось, предварительно, из-за короткого замыкания. На момент происшествия в учреждении никого кроме охранника не было, поэтому эвакуация не потребовалась.
— Сообщение о пожаре поступило в 3:39. На место сразу выехали две единицы спецтехники и шесть человек личного состава. По прибытию выяснилось, что огонь повредил электрощит на площади один квадратный метр. Ликвидировать пламя удалось с помощью углекислотного огнетушителя, — прокомментировал 72.ru Геннадий Грибич, заместитель руководителя пресс-службы МЧС по Тюменской области.
Очевидцы рассказали, что у горящего детсада дежурили еще полицейские и врачи скорой помощи.
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