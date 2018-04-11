Ещё
Взрыв на юго-западе Петербурга напугал жителей города
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Медведев анонсировал отставку правительства
Медведев анонсировал отставку правительства

Взрыв на юго-западе Петербурга напугал жителей города 

АиФ Санкт-Петербург 2 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В среду жителей Красносельского района разбудил взрыв, пишут участники сообщества «ДТП и ЧП / Петербург». Громкий хлопок на юго-западе города раздался около 05.00 11 апреля.
После произошедшего взрыва в домах района пропал свет.
Позже выяснилось, что громкий хлопок и отключение электричества связаны с происшествием на ЛЭП на углу Брестского бульвара и Петергофского шоссе.
По словам очевидцев, в течение некоторого времени из-за этого инцидента в Красносельском районе были перебои в работе общественного транспорта.
Подробности случившегося устанавливаются.
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
На Ладожском озере сотрудники МЧС спасли трех рыбаков ТРК «Континент» на Звездной улице эвакуировали Пассажирский автобус сгорел в Приморском районе Петербурга
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
200 человек погибли при падении самолета в Алжире32
Россия пригрозила сбивать ракеты США736
Рубль продолжил безустанное падение363
США готовят новый удар по России602
Российские ВВС бессильны перед «Дональдом Куком»132
Видео
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
05:03
Рубль продолжил безустанное падение
Рынки Экономика
09:26
США готовят новый удар по России
Экономика
00:45
На Самбурскую напали в Сочи
Шоу-бизнес
10:01
Участникам реновации предложат квартиры меньшей площади
Новости Москвы Недвижимость
00:28
Московские аэропорты временно закроют
Новости Москвы
01:14
Жители девяти округов встретятся со специалистами ЦОДД
Новости Москвы
20:07
Пассажиров попросили оценить метро
Новости Москвы
00:38
Медведи в зоопарке отказываются выходить из спячки
Новости Москвы
03:38
Собянин рассказал о строительстве школ в Новой Москве
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение