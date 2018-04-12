Суд обязал ФКР Саратовской области провести капремонт кровли жилого дома

По данным областной прокуратуры, согласно краткосрочному плану реализации областной программы капремонта, в доме № 3 по улице Квартальной в послеке Дубки, необходимо было провести работы по капитальному ремонту кровли многоквартирного жилого дома.

Несмотря на то, что ремонтные работы планировалось завершить до 30 сентрябя 2017 года, капремонт в указанном доме проведен не был.

Прокурор Саратовского района обратился в суд с иском о возложении на ФКР региона обязанности провести капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома. Требования прокурора были удовлетворены в полном объеме.