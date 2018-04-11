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Пожар в пятиэтажке унес жизнь пенсионера в Московском районе (ФОТО)
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Пожар в пятиэтажке унес жизнь пенсионера в Московском районе (ФОТО) 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Пожар, вспыхнувший в пятиэтажном доме Московского района вечером 10 апреля, унес жизнь 62-летнего пенсионера. Из здания пришлось эвакуировать 25 жильцов, в том числе троих детей. Никто из них не пострадал. Об этом корреспонденту ИА «В городе N» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Сигнал о возгорании в жилом доме № 25 по улице Куйбышева поступил в пожарную службу в 21.19. На место происшествия сразу же выехали 27 человек личного состава и 7 единиц техники. В результате инцидента квартира выгорела на площади 20 квадратных метров. Тело погибшего нашли на пепелище.
Предполагается, что пожар произошел из-за неосторожности при курении.
Напомним, в тот же день на Московском шоссе произошел крупный пожар на складе.
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