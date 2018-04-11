Спецборт МЧС доставил в Нижний Новгород подростка из Перми 

Об этом агентству новостей Newsroom24 сообщили в пресс-службе регионального Управления министерства.
Тяжелобольной мальчик 2003 г.р. прибыл для лечения в Приволжский федеральный медицинский исследовательский центр.
Его санитарно-авиационную эвакуацию осуществлял самолёт «Сухой Суперджет 100» МЧС России, оснащенный современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, а также аппаратами искусственного дыхания и кардиомониторами.
В полете пациента сопровождали медицинские специалисты аэромобильного спасательного отряда «Центроспас», Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» и психолог Центра экстренной психологической помощи.
Ранее сообщалось, что спецборт МЧС доставил в Нижний Новгород младенца из Грозного.