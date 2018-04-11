Спецборт МЧС доставил в Нижний Новгород тяжелобольного подростка из Перми

Пациент будет проходить лечение в Приволжском исследовательском медицинском университете. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

На протяжении всего полета 15-летнего подростка сопровождали медицинские специалисты и психолог. Самолет, совершивший санитарный рейс, оснащен современным оборудованием и специальным модулем, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяли оказывать помощь пострадавшему во время его эвакуации. Полет прошел успешно, пациент доставлен в медицинское учреждение.