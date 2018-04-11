В Уфе эвакуируют посетителей Красинского рынка

Об эвакуации посетителей рынка на улице Красина Ufa1 сообщила читательница. Утром в среду, 11 апреля, девушка увидела, как здание оцепили, к нему подъехали пожарные машины, и одного за другим на улицу стали выводить посетителей.

— Люди сами ничего не говорят, охранники ситуацию не комментируют, а продавцы удивляются, мол, такое здесь происходит впервые, — рассказала Гюзель. — Правда, все как-то вяло ходят.

МЧС по республике объяснили, что повода для паники нет.

— Эвакуация учебная, — рассказали в ведомстве.