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В Уфе эвакуируют посетителей Красинского рынка
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В Уфе эвакуируют посетителей Красинского рынка 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Об эвакуации посетителей рынка на улице Красина Ufa1 сообщила читательница. Утром в среду, 11 апреля, девушка увидела, как здание оцепили, к нему подъехали пожарные машины, и одного за другим на улицу стали выводить посетителей.
— Люди сами ничего не говорят, охранники ситуацию не комментируют, а продавцы удивляются, мол, такое здесь происходит впервые, — рассказала Гюзель. — Правда, все как-то вяло ходят.
В МЧС по республике объяснили, что повода для паники нет.
— Эвакуация учебная, — рассказали в ведомстве.
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