За пожарами в Орловской области следят из космоса

МЧС России для контроля за противопожарной обстановкой проводит космический мониторинг по выявлению термоточек.

Данная работа позволяет оперативно выявлять места возгораний в регионах и принимать необходимые меры по ликвидации пожаров.

В течение суток в ЦУКС ГУ МЧС России по Орловской области из Национального ЦУКС приходит информация о термоточках на территории области. Оперативные группы выезжают на место происшествия по переданным координатам.

Накануне, 10 апреля, по данным филиала космического мониторинга на территории Орловской области сегодня была выявлена одна термоточка. Сотрудники МЧС выезжали в деревню Кубань Покровского района, где потушили загорание сухой травы на площади полтора гектара.

Главное управление МЧС России по Орловской области напоминает, что за сжигание мусора, стерни и пожнивных остатков предусмотрена ответственность в виде штрафа на граждан от 2000 руб. до 3000 руб., должностных лиц от 6000 руб. до 15000 руб., юридических лиц от 150000 руб. до 200000 руб.