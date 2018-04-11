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Курганская прокуратура начала проверку после обрушения магазина «Магнит»
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Курганская прокуратура начала проверку после обрушения магазина «Магнит» 

РИА Новости 2 часа назад
ЧЕЛЯБИНСК, 11 апр — РИА Новости. Прокуратура организовала проверку после обрушения перекрытий в магазине «Магнит» в Кургане, которое произошло во вторник, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности старшего помощника прокурора региона по взаимодействию со СМИ Алексей Яковлев.
По данным МЧС, в трехэтажном административно-бытовом здании по улице Бурова-Петрова в Кургане во вторник произошло обрушение плит междуэтажного перекрытия второго этажа. Сообщение об этом поступило в оперативно-дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по региону в 15.05 (13.05 мск). По данным ведомства, погибших и пострадавших в результате происшествия нет, персонал из офисных помещений эвакуировался сам, покупателей с первого этажа вывели сотрудники администрации магазина.
"Прокуратура города Курган организовала проверку соблюдения организациями технических норм и правил при эксплуатации здания магазина. По итогам проверки будет принято процессуальное решение", — сказал он.
Он не уточнил сроки проведения проверки.
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