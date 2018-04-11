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В Прикамье за 72 нарушения пожарной безопасности закрыли центр развлечений
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В Прикамье за 72 нарушения пожарной безопасности закрыли центр развлечений 

АиФ Пермь 2 часа назад
Фото: АиФ Пермь
Судебные приставы приостановили деятельность культурно-развлекательного центра «Циклон» в Кунгуре на улице Просвещения, 1.
Мера является обеспечительной. Во время проверки пожарной безопасности здания контролирующий орган обнаружил 72 нарушения. В том числе сотрудники центра не прошли инструктаж о действиях в случае пожара. В таких условиях при ЧП у посетителей почти нет шансов спастись. При этом центр является местом массового пребывания людей. В нём работают ночной клуб, ресторан, боулинг, баня, сауна и другие заведения.
«Учреждение будет закрыто до тех пор, пока нарушения, которые могут привести к гибели людей, не будут полностью устранены», — сообщили в УФССП по Пермскому краю.
АиФ Пермь: последние новости
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