В Прикамье за 72 нарушения пожарной безопасности закрыли центр развлечений

Судебные приставы приостановили деятельность культурно-развлекательного центра «Циклон» в Кунгуре на улице Просвещения, 1.

Мера является обеспечительной. Во время проверки пожарной безопасности здания контролирующий орган обнаружил 72 нарушения. В том числе сотрудники центра не прошли инструктаж о действиях в случае пожара. В таких условиях при ЧП у посетителей почти нет шансов спастись. При этом центр является местом массового пребывания людей. В нём работают ночной клуб, ресторан, боулинг, баня, сауна и другие заведения.

«Учреждение будет закрыто до тех пор, пока нарушения, которые могут привести к гибели людей, не будут полностью устранены», — сообщили в УФССП по Пермскому краю.