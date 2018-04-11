Около 1000 деревьев и кустов высадят на месте пожара в Усть-Донецком районе

Около 1000 деревьев и кустарников планируется высадить на месте пожара в Усть-Донецком районе Ростовской области в День древонасаждений.

Согласно информации из официальных источников, в озеленении пострадавшей от пожара территории примут участие более 500 человек.

Напомним, пожар в Нижнекундрюченском участковом лесничестве Усть-Донецкого района произошел 17 августа 2017 года. Огонь охватил 4870 га.

В ликвидации ЧП были задействованы 1064 человек и 217 единиц техники. Пожар удалось потушить лишь 22 августа.

На пострадавшей от пожара территории было решено создать лесной питомник.