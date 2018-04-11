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Около 1000 деревьев и кустов высадят на месте пожара в Усть-Донецком районе
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Около 1000 деревьев и кустов высадят на месте пожара в Усть-Донецком районе 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Около 1000 деревьев и кустарников планируется высадить на месте пожара в Усть-Донецком районе Ростовской области в День древонасаждений.
Согласно информации из официальных источников, в озеленении пострадавшей от пожара территории примут участие более 500 человек.
Напомним, пожар в Нижнекундрюченском участковом лесничестве Усть-Донецкого района произошел 17 августа 2017 года. Огонь охватил 4870 га.
В ликвидации ЧП были задействованы 1064 человек и 217 единиц техники. Пожар удалось потушить лишь 22 августа.
На пострадавшей от пожара территории было решено создать лесной питомник.
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