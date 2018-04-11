Склад сгорел сегодня ночью в Петрозаводске

Пожар в помещении на Онежской флотилии тушили несколько часов.

Инцидент произошел 11 апреля в 02:24 на улице Онежской флотилии, 9-б. Как сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба, пожар произошел в строении склада, принадлежность устанавливается.

Огонь повредил помещение на площади 360 кв.м, также значительно поврежден электрический подъемник. Причина, виновный, ущерб устанавливаются.

Для ликвидации привлекались подразделения по рангу пожара «1-БИС». По информации МЧС по Карелии, в 06:31 пожар были ликвидирован.