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Склад сгорел сегодня ночью в Петрозаводске
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Склад сгорел сегодня ночью в Петрозаводске 

Карельские вести 1 час назад
Пожар в помещении на Онежской флотилии тушили несколько часов.
Инцидент произошел 11 апреля в 02:24 на улице Онежской флотилии, 9-б. Как сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба, пожар произошел в строении склада, принадлежность устанавливается.
Огонь повредил помещение на площади 360 кв.м, также значительно поврежден электрический подъемник. Причина, виновный, ущерб устанавливаются.
Для ликвидации привлекались подразделения по рангу пожара «1-БИС». По информации МЧС по Карелии, в 06:31 пожар были ликвидирован.
По материалам: ptzgovorit.ru
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