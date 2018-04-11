Ещё
Грузовик разлил раствор соляной кислоты в Новосибирской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Грузовик разлил раствор соляной кислоты в Новосибирской области 

360tv.ru 24 минуты назад
Фото: ДорИнфо
Тягач Fredliner разлил отработанную жидкость с пятипроцентным содержанием соляной кислоты. Информацию подтвердила пресс‐служба ГУ МЧС России по Новосибирской области, сообщило ИА FlashSiberia.
Авария произошла в шести километрах от села Кожурла. Отработанную жидкость везли на утилизацию в Курган.
Опасности для местного населения и природной среде данное вещество в указанной концентрации не представляет. Водоемов вблизи места разлива нет  пресс-служба
ГУ МЧС РФ по Новосибирской области.
Вероятная причина случившегося — «неисправность запорной арматуры».
Кемеровские дети отравились во время тренировки в бассейне
спортивно-оздоровительного
комплекса «Олимпиец». Следователи считают, что работник бассейна добавил неверное средство в бак для очистки воды. После этого находиться в воде стало невозможно.
360tv.ru: последние новости
СК возбудил уголовное дело против командира пожарного звена, тушившего «Зимнюю вишню» Гибель сахалинского сварщика при взрыве цистерны сняли на видео В полыхающем ТЦ в Тюмени обвалилась крыша
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведев анонсировал отставку правительства206
Первые кадры с места крушения Ил-7656
Украина начала операцию «Граница-2018»60
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии132
Обвал рубля оставил россиян без зарубежных туров120
Видео
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
Медведев анонсировал отставку правительства
Политика
05:03
Рубль продолжил безустанное падение
Рынки Экономика
03:00
Обвал рубля оставил россиян без зарубежных туров
Личный счет
01:52
Пьяный охотник расстрелял детскую площадку в Москве
Происшествия Криминал
00:54
Глушко объяснил верность супруге
Шоу-бизнес
00:36
Столица готовится к субботникам
Новости Москвы
00:51
Названы сроки всплеска сезонной аллергии
Новости Москвы
00:18
Роботы примут участие в Параде Победы
Армия Оружие
09:26
США готовят новый удар по России
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение