Грузовик разлил раствор соляной кислоты в Новосибирской области 

Тягач Fredliner разлил отработанную жидкость с пятипроцентным содержанием соляной кислоты. Информацию подтвердила пресс‐служба ГУ МЧС России по Новосибирской области, сообщило ИА FlashSiberia.
Авария произошла в шести километрах от села Кожурла. Отработанную жидкость везли на утилизацию в Курган.
Опасности для местного населения и природной среде данное вещество в указанной концентрации не представляет. Водоемов вблизи места разлива нет пресс-служба
ГУ МЧС РФ по Новосибирской области.
Вероятная причина случившегося — «неисправность запорной арматуры».
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