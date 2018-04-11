Грузовик разлил раствор соляной кислоты в Новосибирской области

Авария произошла в шести километрах от села Кожурла. Отработанную жидкость везли на утилизацию в Курган

Опасности для местного населения и природной среде данное вещество в указанной концентрации не представляет. Водоемов вблизи места разлива нет пресс-служба

ГУ МЧС РФ по Новосибирской области.

Вероятная причина случившегося — «неисправность запорной арматуры».

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спортивно-оздоровительного

комплекса «Олимпиец». Следователи считают, что работник бассейна добавил неверное средство в бак для очистки воды. После этого находиться в воде стало невозможно.