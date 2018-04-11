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Обрушившееся здание «Магнита» в Кургане будет разобрано
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Обрушившееся здание «Магнита» в Кургане будет разобрано 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По словам сити-менеджера, выяснить техническое состояние здание, которое зашито по всей площади стен сайдингом, невозможно. И владельцу объекта предстоит разборка конструкций. Этот вопрос сегодня рассмотрит областная комиссии по ЧС.
По словам очевидцев, вначале они услышали треск и шум. Затем началась эвакуация людей. Их выводили с 3 и 2 этажей. Затем эвакуировали покупателей и персонал магазина «Магнит». Когда людей в здании не осталось, рухнуло перекрытие второго этажа. Обрушились два офисных помещения, где находились только столы и стулья.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Курганской области, сообщение о происшествии поступило спасателям во вторник в 15 часов 5 минут. На место сразу выехали пожарно-спасательные подразделения, областная поисково-спасательная служба, спасательный отряд Кургана. Спасатели разбирали завалы, уточняли список арендаторов офисных помещений. «Пострадавших и жертв нет», — сообщил Андрей Потапов. По данному факту следственными органами организована доследственная проверка. Фото: группы «ВКонтакте» «Типичный Курган» и «Инцидент-Курган». ГУ МЧС по Курганской области
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