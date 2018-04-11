Обрушившееся здание «Магнита» в Кургане будет разобрано

По словам сити-менеджера, выяснить техническое состояние здание, которое зашито по всей площади стен сайдингом, невозможно. И владельцу объекта предстоит разборка конструкций. Этот вопрос сегодня рассмотрит областная комиссии по ЧС.

По словам очевидцев, вначале они услышали треск и шум. Затем началась эвакуация людей. Их выводили с 3 и 2 этажей. Затем эвакуировали покупателей и персонал магазина «Магнит» . Когда людей в здании не осталось, рухнуло перекрытие второго этажа. Обрушились два офисных помещения, где находились только столы и стулья.