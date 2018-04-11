За сбор валежника перестанут штрафовать

С 1 января 2019 года россияне смогут беспрепятственно собирать в лесу сухие ветки и прутья без оформления на это специального разрешения.

Пока это, к сожалению, невозможно. Для сбора валежника необходимо получить разрешение местных властей, на что может потребоваться до 4-х месяцев. Кроме того, в некоторых регионах власти ещё и препятствуют местным жителям в сборе валежника, а если и разрешают, то требуют от оформлять в аренду лесные участки или получать разрешения от арендаторов, а также оплачивать транспортировку.

Если изменения в статью 32 Лесного кодекса будут приняты, то валежник приравняют к недревесным ресурсам. Как заявлял ранее глава Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, принятие законопроекта будет способствовать очистке леса в целом и должен снизиться риск возникновения лесных пожаров.