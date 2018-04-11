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За сбор валежника перестанут штрафовать
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За сбор валежника перестанут штрафовать 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
С 1 января 2019 года россияне смогут беспрепятственно собирать в лесу сухие ветки и прутья без оформления на это специального разрешения.
Пока это, к сожалению, невозможно. Для сбора валежника необходимо получить разрешение местных властей, на что может потребоваться до 4-х месяцев. Кроме того, в некоторых регионах власти ещё и препятствуют местным жителям в сборе валежника, а если и разрешают, то требуют от оформлять в аренду лесные участки или получать разрешения от арендаторов, а также оплачивать транспортировку.
Авторами инициативы вступили депутаты от «Единой России», КПРФ и «Справедливой России» во главе с председателем Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николаем Николаевым. Документ планирует рассмотреть 11 апреля на пленарном заседании Совет Федерации.
Если изменения в статью 32 Лесного кодекса будут приняты, то валежник приравняют к недревесным ресурсам. Как заявлял ранее глава Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, принятие законопроекта будет способствовать очистке леса в целом и должен снизиться риск возникновения лесных пожаров.
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