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Россиянам разрешили собирать валежник
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Россиянам разрешили собирать валежник 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
За сбор сухих веток в лесу граждан больше не будут штрафовать — валежник будет доступен без специального разрешения для всех желающих с 1 января 2019 года. Соответствующий закон 11 апреля одобрил Совет Федерации.
В настоящее время для сбора валежника необходимо получить разрешение местных властей, и в некоторых регионах на это уходит до 120 дней. Параллельно власти в ряде случаев запрещали местным жителям собирать валежник — для этого требовалось оформлять в аренду лесные участки и оплачивать транспортировку сухих веток.
Принятый закон, который внесли на рассмотрение Госдумы депутаты во главе с председателем Комитета по природным ресурсам Николаем Николаевым, меняет статью 32 Лесного кодекса, что должно способствовать очистке леса в целом, а также снижению риска возникновения лесных пожаров.
«Закон очень нужный и желанный. Особенно гражданами, проживающими в провинции», — отметил на заседании первый вице-спикер Совета Федерации Николай Фёдоров.
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