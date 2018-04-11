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Торговый центр «Столичный» загорелся в Краснотурьинске
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Торговый центр «Столичный» загорелся в Краснотурьинске 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Пожар произошел в 15:16, на этот момент в здании находилось 67 человек, сообщает Накануне.RU.
Выяснилось, что пожар произошел на втором этаже. Сработала автоматическая установка пожаротушения, благодаря ей огонь удалось потушить оперативно. Людей эвакуировали из здания, площадь пожара составила 2 квадратных метра.
На место приезжали 17 пожарных и 4 машины. Они обследовали здание и сделали предварительный вывод о причине пожара: аварийный режим работы электрооборудования. Точную причину эксперты назовут после детальной проверки.
Сейчас в Свердловской области массово проверяют все торговые центры на пример пожарной безопасности. Связано это со страшной трагедией в Кемерове, когда в ТЦ «Зимняя вишня» погибло 64 человека, 41 из которых дети.
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