Торговый центр «Столичный» загорелся в Краснотурьинске 

Пожар произошел в 15:16, на этот момент в здании находилось 67 человек, сообщает Накануне.RU.
Выяснилось, что пожар произошел на втором этаже. Сработала автоматическая установка пожаротушения, благодаря ей огонь удалось потушить оперативно. Людей эвакуировали из здания, площадь пожара составила 2 квадратных метра.
На место приезжали 17 пожарных и 4 машины. Они обследовали здание и сделали предварительный вывод о причине пожара: аварийный режим работы электрооборудования. Точную причину эксперты назовут после детальной проверки.
Сейчас в Свердловской области массово проверяют все торговые центры на пример пожарной безопасности. Связано это со страшной трагедией в Кемерове, когда в ТЦ «Зимняя вишня» погибло 64 человека, 41 из которых дети.