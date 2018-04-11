Торговый центр «Столичный» загорелся в Краснотурьинске

Пожар произошел в 15:16, на этот момент в здании находилось 67 человек, сообщает Накануне.RU.

Выяснилось, что пожар произошел на втором этаже. Сработала автоматическая установка пожаротушения, благодаря ей огонь удалось потушить оперативно. Людей эвакуировали из здания, площадь пожара составила 2 квадратных метра.

На место приезжали 17 пожарных и 4 машины. Они обследовали здание и сделали предварительный вывод о причине пожара: аварийный режим работы электрооборудования. Точную причину эксперты назовут после детальной проверки.