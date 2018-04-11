Закрытие ТЦ в Можге, крушение вертолета и триумф «Ромы»: что произошло минувшей ночью

Ижевск. Удмуртия . Информационное агентство «Сусанин» по традиции начинает день с утренней рубрики, где рассказывает о событиях, которые вы могли пропустить.

Возможное закрытие ТЦ:

В связи с выявленными нарушениями закона прокуратура Удмуртии подготовила иск о запрете деятельности ТРЦ «Спутник», который располагается в Можге. По информации надзорного органа, в ходе проверки выявлены нарушения пожарной безопасности. В частности, в помещении детской игровой отсутствует пожарная сигнализация, не смонтирована система оповещения людей о пожаре. Напольное покрытие помещения игровой и коридора гостиницы «Спутника» выполнено с применением горючих материалов.

«Вопреки требованиям действующего законодательства отсутствуют знаки путей эвакуации, указывающие направление движения людей при пожаре, не обеспечено дублирование сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта», — говорится в сообщении прокуратуры

Кроме того, допускается хранение горючих материалов под лестничным маршем, фиксация дверей лестничных клеток в открытом состоянии при наличии устройства самозакрывания, помещение склада в подвале не отделено от коридора противопожарной дверью.

Запрет деятельности будет действовать до устранения нарушений требований пожарной безопасности.

Крушение вертолета в Хабаровске

Вертолет МИ-8 разбился в Хабаровске. Как сообщает пресс-служба Дальневосточного СУ на транспорте СК России, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3, статьи 263 УК России («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

По данным следствия, 11 апреля, около 11 часов (местное время), в районе антенного поля по улице Выборгской произошло крушение выполнявшего учебно-тренировочный полет вертолета авиакомпании «Восток».

На борту находилось 6 членов экипажа, которые по предварительным данным не выжили.

«Следствием рассматриваются три основные версии крушения воздушного судна: погодные условия, техническая неисправность судна или ошибка пилотирования», — говорится в сообщении.

Триумф «Ромы»:

Испанская «Барселона» с разгромным счетом проиграла итальянской «Роме» во втором матче ¼ Лиги Чемпионов. Римляне отправили 3 безответных мяча в ворота «Барсы». выбыла из Лиги чемпионов-2017/18.

Результат первого матча, прошедшего на прошлой неделе на поле испанцев — 4:1 в пользу «Барселоны». Римляне оказалась сильнее по сумме двух встреч благодаря лучшему показателю по голам на выезде.

Таким образом, «Рома» вышла в полуфинал. Туда же пробился английский «Ливерпуль», вновь победивший земляков из «Манчестер Сити».