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В Можге закрыли ТЦ из-за нарушений пожарной безопасности
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В Можге закрыли ТЦ из-за нарушений пожарной безопасности 

Rambler News Service 58 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Об этом сообщает Udm-info со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Удмуртии.
В ходе проверки было выявлено, что в помещении детской игровой отсутствует пожарная сигнализация, не смонтирована система оповещения людей о пожаре. Напольное покрытие игровой и коридора гостиницы ТРЦ выполнено с применением горючих материалов. Помимо этого, в помещении отсутствуют знаки путей эвакуации, указывающие направление движения людей при пожаре, не обеспечено дублирование сигнала о возникновении пожара на пульт пожарной охраны без участия работников объекта. «Кроме того, допускается хранение горючих материалов под лестничным маршем, фиксация дверей лестничных клеток в открытом состоянии при наличии устройства самозакрывания, помещение склада в подвале не отделено от коридора противопожарной дверью», — отмечают в прокуратуре.
В связи с выявлением указанных нарушений прокуратура приняла решение о запрете деятельности по эксплуатации здания торгового развлекательного центра до устранения нарушений пожарной безопасности.
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