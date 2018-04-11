«Аура» в дыму: спасатели вывели толпу покупателей из ТЦ

Утром 11 апреля в новосибирском ТРЦ «Аура» началась учебная эвакуация.

Сегодня учения рассчитана на полтора часа. В программе не только эвакуация, но и задымление, которое сделали в кинотеатре.