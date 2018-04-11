Ещё
«Аура» в дыму: спасатели вывели толпу покупателей из ТЦ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Аура» в дыму: спасатели вывели толпу покупателей из ТЦ 

ngs.ru 49 минут назад
Фото: ngs.ru
Утром 11 апреля в новосибирском ТРЦ «Аура» началась учебная эвакуация.
Сегодня учения рассчитана на полтора часа. В программе не только эвакуация, но и задымление, которое сделали в кинотеатре.
ngs.ru: последние новости
Над Ипподромской поднялся столб дыма Воет каждые 15 минут: в новосибирском ТЦ пожарную тревогу начали включать в каждом магазине В детском саду на Горском случился пожар: из здания вывели 45 детей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
После разговора с Путиным Меркель сделала резкие заявления630
Врачи в Солсбери не подтвердили отравление Скрипалей69
Небо над Сирией опустело348
Британия отказалась бомбить Сирию56
Россия откажется от украинских двигателей9
Видео
00:11
Появилось видео крушения Ми-8 в Хабаровске
Происшествия Катастрофы
Австралиец нашел за унитазом скрытоглазого аспида
В мире
02:36
Богданов обсудил с послом Израиля ситуацию в Сирии
Политика
00:37
Рыбку и Лесли увозят из Бангкока
В мире
00:43
Культ бездействия: чиновники проигнорировали обвал рынков
Рынки Статьи
01:36
Украина арестовала еще одно российское судно
В мире Политика
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
06:39
ФСБ «получила» ключи шифрования от Telegram
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение