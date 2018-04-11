Ищите свой адрес: к саммитам ШОС и БРИКС челябинские дома утопят в зарослях лиан

К саммитам ШОС БРИКС , которые Челябинск примет в 2020 году, приведут в порядок более 160 домов. Мы узнали, как должны измениться здания, и отметили их адреса на интерактивной карте. Первое, что бросается в глаза, — исчезнут пестрящие вывески магазинов, одни дома обзаведутся лепниной, а другие утонут в зелёных зарослях лиан.

Как сообщили 74.ru в пресс-службе регоператора капремонта Челябинской области, фасады домов, расположенных на гостевых маршрутах, будут ремонтировать два года — в 2018-м и 2019-м годах.

— Некоторые здания не вошли в программу капремонта, но их фасады требуют обновления. Сейчас все гостевые маршруты ещё раз объезжают, чтобы выявить такие дома и включить их в список, — сообщил главный архитектор города Николай Ющенко. — На каждый дом будет разработан паспорт. Фасады некоторых зданий украсят декоративной росписью, например, торец здания по Свердловскому проспекту, 26.

Так сейчас выглядит дом на Свердловском проспекте, 26 В будущем все яркие и разноцветные вывески с фасада дома просто исчезнут — это видно на эскизах.

А на торцах дома должна появиться вот такая роспись на всю стену.

Фасаду дома на Ленина, 49 вернут парадности.

На Ленина, 49 также произойдут изменения

На фасаде дома восстановят лепнину

А, например, зданию на Свердловском проспекте, 9 придадут строгий и лаконичный вид. Осталось избавиться от балконов и вывесок.

Архитекторы намерены придать зданию строгий вид Указ о том, что в 2020 году Челябинск примет саммиты ШОС и БРИКС, президент Владимир Путин подписал 15 марта.

Власти обещают кардинально изменить облик Челябинска. В городе появятся новые здания, долгострои получат вторую жизнь, преобразится набережная реки Миасс. На организацию всех работ к саммитам, по предварительным оценкам, потратят около 40–50 миллиардов рублей.