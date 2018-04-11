Росгеология завершила изучение Чуньско-Тетейской площади в Красноярском крае и Иркутской области

Компания «Иркутскгеофизика» (входит в состав Росгеологии) и Иркутское геофизическое подразделение Росгеологии (ИГП) завершили изучение Чуньско-Тетейской площади в Красноярском крае Иркутской области , говорится в сообщении госхолдинга.

Исследования велись в рамках государственного контракта, подписанного в 2015 году между Росгеологией и департаментом по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу. Компания провела комплексные исследования Чуньско-Тетейской площади с целью изучения геологического строения и перспектив ее нефтегазоносности.

Полевые работы на объекте выполнялись специалистами «Иркутскгеофизики». Компания провела топографо-геодезические работы, сейсморазведку МОГТ 2D, электроразведку и гравиметрические наблюдения. Объем работ по каждому виду исследований составил 1,64 тыс. погонных км.

Чуньско-Тетейская площадь расположена в Лено-Тунгусской нефтегазоносной провинции, на территории Эвенкийского муниципального района Красноярского края и Катангского района Иркутской области.