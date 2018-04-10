Пожар площадью около 200 кв. м произошел в четырех частных строениях в дер. Голохвастово в ТиНАО

В дер. Голохвастово в Троицком округе произошел пожар площадью около 200 кв. м в четырех частных строениях. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по столице.

«В дер. Голохвастово поселения Вороновское в ТиНАО произошел пожар площадью около 200 кв. м в четырех нежилых деревянных частных строениях», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что, по предварительным данным, людей в зданиях нет. На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения.