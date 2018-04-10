Ещё
Пожар площадью около 200 кв. м произошел в четырех частных строениях в дер. Голохвастово в ТиНАО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пожар площадью около 200 кв. м произошел в четырех частных строениях в дер. Голохвастово в ТиНАО 

Агентство «Москва» 44 минуты назад
В дер. Голохвастово в Троицком округе произошел пожар площадью около 200 кв. м в четырех частных строениях. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по столице.
«В дер. Голохвастово поселения Вороновское в ТиНАО произошел пожар площадью около 200 кв. м в четырех нежилых деревянных частных строениях», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что, по предварительным данным, людей в зданиях нет. На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения.
Агентство «Москва»: последние новости
Пожар на складе в районе Марьина роща ликвидирован Строительные леса и автокран загорелись в Южном Бутово на стройплощадке Неизвестный украл купленную москвичкой душевую кабину из подвала жилого дома на ул. Тверская
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
После разговора с Путиным Меркель сделала резонансные заявления366
Совбез ООН не принял проект резолюции РФ по Сирии105
Вслед за техникой подорожает одежда44
Трамп отреагировал на решение Китая по пошлинам117
Украина арестовала еще одно российское судно821
Видео
Австралиец нашел за унитазом скрытоглазого аспида
В мире
02:36
Богданов обсудил с послом Израиля ситуацию в Сирии
Политика
00:37
Рыбку и Лесли увозят из Бангкока
В мире
00:43
Культ бездействия: чиновники проигнорировали обвал рынков
Рынки Статьи
01:36
Украина арестовала еще одно российское судно
В мире Политика
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
06:39
ФСБ «получила» ключи шифрования от Telegram
Интернет Наука и техника
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение