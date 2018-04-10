Внутри загоревшегося склада на Марьиной роще находятся газовые баллоны

"Площадь возгорания в металлическом одноэтажном ангаре (складе) по адресу: ул. Веткина, вл. 2, стр. 5 увеличилась до 150 кв. м. Информации о пострадавших не поступало", — сказал он.

Источник агентства сообщил, что внутри ангара также находятся газовые баллоны.

Ранее сообщалось, что возгорание произошло в металлическом ангаре, в котором расположены столярная мастерская, а также склад с декором и 3 тоннами краски. Площадь пожара составляет 80 кв. м, существует угроза перехода огня на расположенные рядом бытовки.