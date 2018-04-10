Ещё
Внутри загоревшегося склада на Марьиной роще находятся газовые баллоны
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Внутри загоревшегося склада на Марьиной роще находятся газовые баллоны 

Газета.Ru 13 минут назад
Фото: РИА Новости
Площадь пожара в складском строении, расположенном в районе Марьина роща в Москве, увеличилась до 150 кв. м, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на представителя МЧС.
"Площадь возгорания в металлическом одноэтажном ангаре (складе) по адресу: ул. Веткина, вл. 2, стр. 5 увеличилась до 150 кв. м. Информации о пострадавших не поступало", — сказал он.
Источник агентства сообщил, что внутри ангара также находятся газовые баллоны.
Ранее сообщалось, что возгорание произошло в металлическом ангаре, в котором расположены столярная мастерская, а также склад с декором и 3 тоннами краски. Площадь пожара составляет 80 кв. м, существует угроза перехода огня на расположенные рядом бытовки.
Газета.Ru: последние новости
В курганском ТЦ обрушились перекрытия Пожар возле культурного центра в Самаре локализован В дома инвалидов и многодетных на Камчатке установят пожарные датчики
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
После разговора с Путиным Меркель сделала резонансные заявления107
Украина арестовала еще одно российское судно721
Трамп отреагировал на решение Китая по пошлинам81
Франция заявила об агрессивном маневре истребителей РФ221
Дефицит продуктов, удар по Сирии и другие события дня88
Видео
02:36
Богданов обсудил с послом Израиля ситуацию в Сирии
Политика
00:37
Рыбку и Лесли увозят из Бангкока
В мире
00:43
Культ бездействия: чиновники проигнорировали обвал рынков
Рынки Статьи
01:36
Украина арестовала еще одно российское судно
В мире Политика
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
06:39
ФСБ «получила» ключи шифрования от Telegram
Интернет Наука и техника
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение