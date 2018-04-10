Реконструкция Центра инновационного творчества молодежи завершилась в Реутове

Строители в подмосковном Реутове завершили реконструкцию Центра инновационного творчества молодежи, проверка объекта пройдет до 13 апреля, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области

«Инспекторский состав Главного управления государственного строительного надзора Московской области проводит проверку по извещению об окончании реконструкции центра инновационного творчества молодежи, расположенного на улице Ленина в городском округе Реутов», — говорится в сообщении.

Учреждение дополнительного образования предназначено для всех возрастных групп населения. В рамках реконструкции была проведена перепланировка помещений подвала, первого и второго этажей, был надстроен третий этаж и технический чердак.

Общее количество учащихся после завершения реконструкции составит 92 человека. Площадь трехэтажного центра — 1295 квадратных метров. Все помещения оборудованы необходимым набором мебели, техники и технологического оборудования.