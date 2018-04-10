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Реконструкция Центра инновационного творчества молодежи завершилась в Реутове
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Реконструкция Центра инновационного творчества молодежи завершилась в Реутове 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Строители в подмосковном Реутове завершили реконструкцию Центра инновационного творчества молодежи, проверка объекта пройдет до 13 апреля, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.
«Инспекторский состав Главного управления государственного строительного надзора Московской области проводит проверку по извещению об окончании реконструкции центра инновационного творчества молодежи, расположенного на улице Ленина в городском округе Реутов», — говорится в сообщении.
Учреждение дополнительного образования предназначено для всех возрастных групп населения. В рамках реконструкции была проведена перепланировка помещений подвала, первого и второго этажей, был надстроен третий этаж и технический чердак.
Общее количество учащихся после завершения реконструкции составит 92 человека. Площадь трехэтажного центра — 1295 квадратных метров. Все помещения оборудованы необходимым набором мебели, техники и технологического оборудования.
«Проверка на объекте завершится 13 апреля. После проведения проверки по извещению об окончании строительства и устранения всех замечаний объекту будет выдано заключение о соответствии», — сказал начальник Главгосстройнадзора Московской области Руслан Тагиев.
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