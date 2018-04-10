На складе с краской в районе Марьина роща произошел пожар

"В одноэтажном складском строении по адресу: ул. Веткина, вл. 2, стр. 5 произошел пожар площадью около 50 кв. м. На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения", — уточнил он.

Он добавил, что, по предварительным данным, людей в здании нет.

По данным источника, возгорание произошло в металлическом ангаре, в котором расположены столярная мастерская, а также склад с декором и 3 тоннами краски. Площадь пожара составляет 80 кв. м, существует угроза перехода огня на расположенные рядом бытовки.

8 апреля в МЧС сообщили о 55 спасенных при тушении пожара в московской квартире.