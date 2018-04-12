В Тимофеевке и Нижнем Санчелееве подтоплено90 участков и 11 домов

По информации Главного управления МЧС России по Самарской области на 12 апреля остаются подтопленными 90 приусадебных участков и 11 домов в населенных пунктах Тимофеевка и Нижнее Санчелеево в Ставропольском районе, а также три низководных моста, соединяющих населенные пункты Тепловку, Ломовку, Мосты в Пестравском районе; Березовку и Большую Глушицу в Большеглушицком районе и мост в н.п. Полудни в Кинель-Черкасском районе.

Подтопленных участков автомобильных дорог и объектов экономики нет.

Движение автотранспорта через подтопленные мосты приостановлено. Жизнедеятельность населения не нарушена. Проводится подворовый обход, организовано дежурство постов ГИБДД , расчета спасателей ПСС в Пестравском районе. Организованы водные переправы, выставлены дорожные знаки, созданы запасы медикаментов, продовольствия, материального имущества.

В Тимофеевке освобождено от воды 40 приусадебных участков и пять частных жилых домов. Проведены работы по укреплению песчано-глиняной насыпи. Привлекалось 137 человек и 41 единица техники, в том числе от Волжского спасательного центра 70 человек, три единицы техники. Проводятся работы по откачке воды из подвалов и погребов.

В Нижнем Санчелееве остаются подтопленными 40 приусадебных участков и шесть домов. Один человек эвакуирован в пункт временного размещения. Остальные жители от эвакуации отказались. Для пропуска талых вод проведено вскрытие участка асфальтированной дороги шириной два метра. Для проведения работ привлекалось 19 человек, девять единиц техники, одно плавстредство. На сегодняшний день наблюдается уменьшение уровня воды и освобождения от воды приусадебных участков.

В целях своевременного реагирования на угрозу и возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с паводковыми явлениями, развернута рабочая группа Главного управления по контролю за паводковой обстановкой.

Во всех муниципальных образованиях, подверженных подтоплению, введен режим повышенной готовности.