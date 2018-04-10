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Пожарные ликвидировали возгорание автокрана на юго-западе Москвы
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Пожарные ликвидировали возгорание автокрана на юго-западе Москвы 

Агентство «Москва» 12 минут назад
Пожарные ликвидировали возгорание в кабине автокрана в столичном районе Южное Бутово. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по столице.
«На ул. Адмирала Лазарева в районе д. 74 произошло возгорание площадью 3 кв. м в кабине автокрана. В настоящий момент пожар ликвидирован. Информация о возгорании сварочного аппарата и строительных лесов не соответствует действительности», — заявил собеседник агентства.
Он добавил, что в результате инцидента никто не пострадал.
Ранее источник в экстренных службах сообщил Агентству «Москва», что на стройплощадке по указанному адресу произошло возгорание автокрана и сварочного аппарата, в результате чего загорелись строительные леса.
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