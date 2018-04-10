Пожарные ликвидировали возгорание автокрана на юго-западе Москвы

Пожарные ликвидировали возгорание в кабине автокрана в столичном районе Южное Бутово. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по столице.

«На ул. Адмирала Лазарева в районе д. 74 произошло возгорание площадью 3 кв. м в кабине автокрана. В настоящий момент пожар ликвидирован. Информация о возгорании сварочного аппарата и строительных лесов не соответствует действительности», — заявил собеседник агентства.

Он добавил, что в результате инцидента никто не пострадал.