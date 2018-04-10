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В Первоуральске из детского сада эвакуировали 64 человека
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В Первоуральске из детского сада эвакуировали 64 человека 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Накануне вечером в 17:00 в одном из детских садов Первоуральска эвакуировали всех детей и сотрудников.
В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области рассказали, что в 17:00 на пульт диспетчера поступила информация о срабатывании автоматической пожарной сигнализации. Сотрудники учреждения не стали дожидаться спасателей и начали сами эвакуировать всех детей. В результате из здания было выведено 64 человека: 11 работников и 53 ребенка.
На место инцидента приехали две пожарные машины и шесть человек. Обследовав детский сад, они выяснили, что в подвале здания произошло короткое замыкание в электрощитке. Возгорания не возникало. В результате происшествия никто из людей не пострадал.
Использовано фото с сайта: округморской-адм.рф.
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