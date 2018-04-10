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Второй случай за два дня: на Лесобазе загорелись надворные постройки
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Второй случай за два дня: на Лесобазе загорелись надворные постройки 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Сегодня, 10 апреля, на улице Камчатская в районе Лесобазы произошел пожар. На территории частного сектора загорелись надворные постройки. — Сообщение в пожарную охрану поступило в 16:35. На место пожарные прибыли в 16:45. Возгорание произошло на площади 20 квадратных метров, — рассказали в пресс-службе МЧС по Тюменской области. Обошлось без пострадавших. Причина пожара устанавливается, сообщили в МЧС. Это не первый случай пожара в Лесобазе за последние дни. Ранее, 8 апреля, на улице Элеваторная загорелись другие надворные постройки. Причина — неосторожное обращение с огнём.
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