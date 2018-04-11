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Пожарная сигнализация помешала концерту Ирины Дубцовой в Приморье
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Пожарная сигнализация помешала концерту Ирины Дубцовой в Приморье 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Российская певица Ирина Дубцова прервала свой концерт в Находке из‐за сработавшей пожарной тревоги. Система дала экстренное оповещение из‐за сценического дыма, зрителей эвакуировали. Об этом она написала на своей странице в Instagram.
После эвакуации охрана проверила зал и сообщила, что опасности нет. Почитатели таланта известной волгоградки порадовались, что тревога была ложной. Люди вернулись в зал, а концерт продолжился. Дубцова поблагодарила своих поклонников за любовь, аплодисменты, цветы и аншлаг.
Вы сегодня мои герои! Конечно, все мы испугались. Но! Как же оперативно и профессионально была проведена эвакуация здания его работниками!
— Ирина Дубцова.
В основном в комментариях фанаты выражали положительные эмоции от концерта, однако один из подписчиков заметил: «Ох уж, этот дым! На мой взгляд, самый ненужный спецэффект!».
В пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю пояснили, что на пульт не поступала информация о пожаре в концертном зале Находки. Утром им позвонили из концертного зала и сообщили о проведении пожарных учений.
Концерт Дубцовой проходил в муниципальном центре культуры 10 апреля.
Ранее стало известно, что звезда французского кино Жерар Депардье планирует исполнить песни Владимира Высоцкого на вечере памяти знаменитого актера, поэта, автора и исполнителя песен, которому в этом году исполнилось бы 80 лет. Концерт «Высоцкий 80. Я жив!» состоится 25 апреля в ГКЦЗ «Россия».
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