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Система–112 приняла свыше 22 миллионов вызовов с 2015 года в Московской области
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Система–112 приняла свыше 22 миллионов вызовов с 2015 года в Московской области 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Об этом сообщил заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Пестов.
С начала работы в регионе
системы-112  (с 1 июня 2015 года) операторы обработали уже более 22 миллионов вызовов. Ежедневно операторы принимают порядка 21 тысячи вызовов от жителей и гостей Московской области. Это не только телефонные звонки, но и  СМС-сообщения, сообщения из мобильного приложения и  «ЭРА-ГЛОНАСС», вызовы Skype от людей с нарушениями слуха и речи
Дмитрий Пестов.
По словам зампреда правительства региона, более 70% обращений приходится на скорую помощь, вызовы полиции и ГИБДД составляют около 26% обращений, остальные 4% — пожарные, газовики и другие службы.
Дмитрий Пестов также отметил, что номер «112» становится все более узнаваемым среди жителей области. На него поступает более 86% вызовов экстренных оперативных служб. Остальные же пока поступают на номера «01», «02», «03» и «04».
При этом преимущество единого номера спасения «112» в том, что оператор
системы-112  при необходимости одновременно вызывает на место происшествия экипажи сразу нескольких экстренных служб (полицию, скорую, спасателей). Это наиболее актуально при сложных происшествиях — к примеру, ДТП с пострадавшими, крупных пожарах, и тому подобных
— Дмитрий Пестов.
Система-112  Подмосковья является самой масштабной на территории Российской Федерации. Ее алгоритм позволяет оператору, принимающему звонок, одновременно вызвать на место происшествия и координировать работу нескольких экстренных служб. В работе службы задействованы более 3,5 тысяч специалистов.
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