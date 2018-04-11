Опасный для жизни жильцов самострой снесли в Сочи 

Во время демонтажа здания выяснилось, что многоэтажка по улице Ружейной была обшита легковоспламеняющимися пожароопасными материалами. Заключение об опасности сносимого дома сделали специалисты подрядной организации, которая занимается разборкой незаконного объекта.
«Дом построен с нарушениями норм пожарной безопасности, очень много горючих материалов. Кровля вся горючая. Здание облицовано пенопластом, балконы пенопластовые. В случае пожарной ситуации дом вспыхнул бы как спичка», — рассказал старший прораб подрядной организации Андрей Воронков.
На объекте работает четыре единицы спецтехники и 25 специалистов-монтажников. Учитывая качество строительства здания, проблем с демонтажом быть не должно, говорят специалисты.
По распоряжению главы города Анатолия Пахомова, дом необходимо снести до 15 мая.
Еще один демонтаж ведется на другом самовольном объекте — он расположен на пересечении ул. Нижнеимеретинская и ул. 65 лет Победы. Здесь собственник превысил площадь застройки и нарушил минимальные отступы от границ участка. На очереди — еще четыре самовольных здания, сообщает администрация города-курорта.
Всего администрация Сочи добивается сноса почти 70 незаконных объектов.