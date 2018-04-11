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Опасный для жизни жильцов самострой снесли в Сочи
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Опасный для жизни жильцов самострой снесли в Сочи 

АиФ — Юг 59 минут назад
Фото: АиФ – Юг
Во время демонтажа здания выяснилось, что многоэтажка по улице Ружейной была обшита легковоспламеняющимися пожароопасными материалами. Заключение об опасности сносимого дома сделали специалисты подрядной организации, которая занимается разборкой незаконного объекта.
«Дом построен с нарушениями норм пожарной безопасности, очень много горючих материалов. Кровля вся горючая. Здание облицовано пенопластом, балконы пенопластовые. В случае пожарной ситуации дом вспыхнул бы как спичка», — рассказал старший прораб подрядной организации Андрей Воронков.
На объекте работает четыре единицы спецтехники и 25 специалистов-монтажников. Учитывая качество строительства здания, проблем с демонтажом быть не должно, говорят специалисты.
По распоряжению главы города Анатолия Пахомова, дом необходимо снести до 15 мая.
Еще один демонтаж ведется на другом самовольном объекте — он расположен на пересечении ул. Нижнеимеретинская и ул. 65 лет Победы. Здесь собственник превысил площадь застройки и нарушил минимальные отступы от границ участка. На очереди — еще четыре самовольных здания, сообщает администрация города-курорта.
Всего администрация Сочи добивается сноса почти 70 незаконных объектов.
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