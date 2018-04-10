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Между Ростовом и Батайском горит камыш
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Между Ростовом и Батайском горит камыш 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Под Ростовом произошло очередное возгорание. Сегодня днем, 10 апреля, загорелся камыш в районе западной части Батайска, в поселке Койсуг. — Тушением возгорания занимается одно подразделение: четыре пожарных и одна спецмашина. Угрозы распространения огня на населенные пункты нет, — рассказали 161.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
В субботу вокруг Ростова весь день полыхали ландшафтные пожары. В Аксайском районе по решению администрации специально жгли траву рядом с Доном, недалеко от базы отдыха «Тимоша». А рядом с жилым комплексом в Александровке в это время горел камыш на площади 700 квадратных метров.
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