Между Ростовом и Батайском горит камыш 

Под Ростовом произошло очередное возгорание. Сегодня днем, 10 апреля, загорелся камыш в районе западной части Батайска, в поселке Койсуг. — Тушением возгорания занимается одно подразделение: четыре пожарных и одна спецмашина. Угрозы распространения огня на населенные пункты нет, — рассказали 161.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
В субботу вокруг Ростова весь день полыхали ландшафтные пожары. В Аксайском районе по решению администрации специально жгли траву рядом с Доном, недалеко от базы отдыха «Тимоша». А рядом с жилым комплексом в Александровке в это время горел камыш на площади 700 квадратных метров.