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Ожоги получил мужчина, спасая имущество из горящей бани в Череповецком районе
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Ожоги получил мужчина, спасая имущество из горящей бани в Череповецком районе 

Вологда.рф 2 часа назад
Фото: Вологда.рф
Термические ожоги лица 2 степени получил 28-летний мужчина, спасая имущество из бани, расположенной на улице Большедворская, 4. Одноэтажная деревянная постройка, принадлежащая 45-летней женщине, вспыхнула накануне в 19.45 в деревне Ботово.
Пожарные на место ЧП прибыли на двух единицах техники через четверть часа, огонь ликвидировали впятером за 20 минут. Баню отстоять не удалось, помещение площадью 12 «квадратов» выгорело, мужчина успел вытащить часть имущества, которая оценивается в 300 тысяч рублей. При этом пострадал сам, с ожогами был доставлен в ожоговый центр «Северстали», ему назначено амбулаторное лечение.
Ущерб оценивается в 200 тысяч рублей, предположительной причиной пожара стала неисправность печного отопления, сообщили в региональном управлении МЧС России.
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