Автомобилисты задыхаются от дыма на трассе «Ростов-Азов» 

Горят камыши, крупный пожар разгорелся на пустыре рядом с Батайсков. На месте работают сотрудники МЧС, угрозы жилым домам нет. Однако процесс тушения затрудняется отсутствием подъездов к очагу возгорания. Сейчас огонь локализован, ведутся работы по тушению пожара.
С началом апреля ростовская область страдает от множества ландшафтных пожаров. Не так давно улицы Таганрога засыпало пеплом от горящих в области полей. Сильный ветер мгновенно раздувает огонь по большой площади. Тем не менее, от МЧС пока не поступало чрезвычайный предупреждений о высокой пожароопасности.