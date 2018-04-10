Жителям Самарской области запретят жечь лесные костры и сорить на природе

Самарская область перейдет на особый противопожарный режим. Его объявят в понедельник, 16 апреля. Об этом сообщили в областном правительстве.

В лесных массивах губернии запретят жечь костры, выбрасывать спички и окурки, а также засорять лес бытовыми и строительными отходами. Целый ряд ограничений в период противопожарного режима — вынужденные и необходимые меры. За их несоблюдение предусмотрены административные штрафы.

— За нарушение правил пожарной безопасности граждане могут заплатить от 4 до 5 тысяч рублей, должностные лица — от 20 тысяч до 40 тысяч рублей. Юридические лица могут попрощаться с еще более крупной суммой денег — до полумиллиона рублей, — рассказали в правительстве области.

Несоблюдение правил санитарной безопасности также будет караться аналогичными штрафами. Ограничения продлятся до 30 сентября.