С 16 апреля в Самарской области вводится особый противопожарный режим

В период с 16 апреля по 30 сентября 2018 года на территории Самарской области установлен особый противопожарный режим, сообщает региональное правительство.

В этот период запрещено разводить костры, бросать горящие спички, окурки, выполнять работы с открытым огнем, а также засорять лес бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами.

«Целый ряд ограничений в период противопожарного режима — вынужденные и необходимые меры, жизненно важные для лесного фонда региона. Мы благодарны жителям Самарской области за то, что в прошлые годы они с пониманием относились к этим требованиям. И в текущем году надеемся на такую же высокую степень общественной поддержки», — подчеркнул врио министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Александр Ларионов

За нарушение правил пожарной и санитарной безопасности в лесах, предусмотрена административная ответственность.

Так, за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима предусмотрен штраф для граждан в размере от четырёх тысяч до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 тыс. до 40 тыс. руб., для юридических лиц — от 300 тыс. до 500 тыс. руб.

за нарушения правил санитарной безопасности в защитных лесах предусмотрен штраф для граждан пять тысяч рублей, для должностных лиц от 20 тыс. до 40 тыс. руб., для юридических лиц от 250 тыс. до 500 тыс. руб.

В ближайшее время министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области совместно с ГУ МЧС России по Самарской области и территориальными органами МВД России по Самарской области, будет проводиться совместное патрулирование территорий лесного фонда в местах массового отдыха населения, а также в населенных пунктах, в садоводческих и дачных некоммерческих объединениях граждан, в летних оздоровительных лагерях, расположенных на территориях, прилегающих к лесам и подверженных угрозе перехода природных (лесных) пожаров.

Диспетчерская служба лесной охраны по Самарской области работает круглосуточно принимает звонки по телефону: (846) 231-00-63.

Жителей Самарской области просят строго соблюдать правила пожарной безопасности в лесах для сохранения природы и собственной безопасности.