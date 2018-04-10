В Калининграде спасатели спустились с крыши пятиэтажки, чтобы спасти ребенка у открытого окна

Сегодня, 10 апреля, на улице Осипенко в Калининграде из окна многоквартирного дома едва не выпал маленький ребенок, оставленный без присмотра. Инцидент произошёл около 12:00. Эти кадры калининградским «Вестям» прислали очевидцы происшествия. Заметив мальчика, которому на вид около трёх лет, сидящем на подоконнике пятого этажа, прохожие вызвали спасателей. До прибытия экстренных служб местный жители разговаривали с ребёнком, держа под окном натянутый плед. Вскоре к дому прибыли сотрудники МЧС и полиции. Была развернута спасательная операция. К малышу спустились по тросу с крыши. Когда он увидел мужчину, то испугался, заплакал и попытался закрыть окно, однако спасателю удалось занесли ребенка в квартиру. Там его успокоили и стали дожидаться приезда родителей. По словам очевидцев, хозяева квартиры вернулись домой спустя полтора часа после происшествия.