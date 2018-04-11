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В Калининграде 4-летний ребенок чуть не выпал из окна
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В Калининграде 4-летний ребенок чуть не выпал из окна 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
К счастью, малыша вовремя заметили случайные прохожие, которые и вызвали полицейских.
Как рассказали в пресс-службе регионального управления МВД, спасатели через крышу попали в квартиру и сняли с окна ребенка. В это время очевидцы на всякий случай держали под окном покрывало.
Выяснилось, что мать ребенка работала неподалеку и каждый час бегала домой проверять его. Когда в очередной раз она пришла проведать малыша, ее встречали полицейские. Сейчас сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних сейчас проверяют условия проживания семьи.
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