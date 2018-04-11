В Калининграде 4-летний ребенок чуть не выпал из окна

К счастью, малыша вовремя заметили случайные прохожие, которые и вызвали полицейских.

Как рассказали в пресс-службе регионального управления МВД , спасатели через крышу попали в квартиру и сняли с окна ребенка. В это время очевидцы на всякий случай держали под окном покрывало.

Выяснилось, что мать ребенка работала неподалеку и каждый час бегала домой проверять его. Когда в очередной раз она пришла проведать малыша, ее встречали полицейские. Сейчас сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних сейчас проверяют условия проживания семьи.