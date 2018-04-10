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Глава Реутова поручил устранить ямы на дорогах города до 21 апреля
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Глава Реутова поручил устранить ямы на дорогах города до 21 апреля 

РИАМО 54 минуты назад
Фото: РИАМО
В подмосковном Реутове начали ремонтировать ямы на автомобильных дорогах города, работы должны завершиться до 21 апреля, сообщил глава городского округа Станислав Каторов.
По данным Реутовского информагентства, во вторник Каторов провел инспекционный обход городских территорий.
«Постоянно контролирую состояние городских дорог после прошедшей зимы. Сегодня (10 апреля — ред.) я дал указание в полном объеме завершить ямочный ремонт до дня общегородского субботника 21 апреля, чтобы в новый теплый сезон город вошел чистым и обновленным», — сказал Каторов.
Он добавил, что в 2018 году капитальная реконструкция затронет также три городские улицы — Комсомольскую, Новую и Молодежную. В общей сложности на них заменят свыше 25 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия.
Каторов отметил, что помимо автомобильных дорог, ямочный ремонт в этом году пройдет на территории городских дворов. Его площадь составит около 1,5 тысяч квадратных метров.
По сведениям агентства, на портале «Добродел» прошел сбор предложений по ремонту и благоустройству дорог в Московской области на 2018 год. В голосовании было заявлено почти 50 адресов. Большинство жителей высказались за проведение благоустройства на трех улицах Реутова.
План по ремонту дорог на 2017 год в Реутове был выполнен на 100%. Были отремонтированы более 40 тысяч квадратных метров дорожного покрытия, 12 тысяч квадратных метров тротуаров. Также увеличили число машино-мест.
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