Пожар в наркодиспансере: буйный пациент хотел поджечь ремни, которыми был связан? 

Стала известна предварительная причина пожара в стационаре костромского наркодиспансера, который произошел вчера ночью, узнал KOSTROMA.TODAY. Возможно, его устроил один из пациентов.
На кадрах с камер видеонаблюдения видно: все пациенты спят, кроме одного. Мужчина ерзает на кровати и пытается выбраться из ремней, которые его сдерживают. Одну руку ему высвободить удалось. Со второй никак справиться не мог.
После нескольких неудачных попыток он берет зажигалку и чиркает ей по второму ремню. В результате загорается матрас.
Огонь постепенно подбирается к пациенту, который изо всех сил пытается выбраться из пут. В итоге у него получается освободить руки, он пытается перебраться на соседнюю койку, а за ним едет кровать, привязанная к его ногам.
Работники учреждения узнали, что произошел пожар, благодаря системам оповещения. Персонал и пациенты были эвакуированы. Во время произошедшего пострадали два человека — один получил небольшие ожоги, второй находится в реанимации.
«Органами государственного пожарного надзора организована процессуальная проверка по данному факту. Прокуратурой города Костромы эта проверка взята на контроль. Самому бюджетному учреждению причинен серьезный ущерб, потому что пострадала дорогостоящая аппаратура. О точной сумме пока говорить рано, но пока, по предварительным данным, это около миллиона рублей», — рассказал ГТРК «Кострома» прокурор г. Костромы Александр БЕЗРУКАВЫЙ.
Во время проверки специалистам предстоит выяснить то, как соблюдается внутренний режим в медучреждении. Ведь по требованиям безопасности у пациентов не должно быть доступа к спичкам, зажигалкам и другим опасным предметам.
Госпожнадзор решает вопрос о проведении внеплановой проверки.