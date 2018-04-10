Пожар в наркодиспансере: буйный пациент хотел поджечь ремни, которыми был связан?

Стала известна предварительная причина пожара в стационаре костромского наркодиспансера, который произошел вчера ночью, узнал KOSTROMA.TODAY. Возможно, его устроил один из пациентов.

На кадрах с камер видеонаблюдения видно: все пациенты спят, кроме одного. Мужчина ерзает на кровати и пытается выбраться из ремней, которые его сдерживают. Одну руку ему высвободить удалось. Со второй никак справиться не мог.

После нескольких неудачных попыток он берет зажигалку и чиркает ей по второму ремню. В результате загорается матрас.

Огонь постепенно подбирается к пациенту, который изо всех сил пытается выбраться из пут. В итоге у него получается освободить руки, он пытается перебраться на соседнюю койку, а за ним едет кровать, привязанная к его ногам.

Работники учреждения узнали, что произошел пожар, благодаря системам оповещения. Персонал и пациенты были эвакуированы. Во время произошедшего пострадали два человека — один получил небольшие ожоги, второй находится в реанимации.

«Ор­га­нами го­сударс­твен­но­го по­жар­но­го над­зо­ра ор­га­низо­вана про­цес­су­аль­ная про­вер­ка по дан­но­му фак­ту. Про­кура­турой го­рода Кос­тро­мы эта про­вер­ка взя­та на кон­троль. Са­мому бюд­жетно­му уч­режде­нию при­чинен серь­ез­ный ущерб, по­тому что пос­тра­дала до­рогос­то­ящая ап­па­рату­ра. О точ­ной сум­ме по­ка го­ворить ра­но, но по­ка, по пред­ва­ритель­ным дан­ным, это око­ло мил­ли­она руб­лей», — рассказал ГТРК «Кострома» прокурор г. Костромы Александр БЕЗРУКАВЫЙ.

Во время проверки специалистам предстоит выяснить то, как соблюдается внутренний режим в медучреждении. Ведь по требованиям безопасности у пациентов не должно быть доступа к спичкам, зажигалкам и другим опасным предметам.

Госпожнадзор решает вопрос о проведении внеплановой проверки.