На балконе жилого дома в САО ликвидировали возгорание

В жилом доме на Ленинградском проспекте ликвидировали пожар: на балконе одной из квартир загорелся мусор. Об этом сообщил источник в Управлении МЧС по САО. Спасателей вызвали случайные прохожие.

— Пожарный расчет вызвали очевидцы, но хозяева были дома и смогли потушить горящий на балконе мусор, — пояснил источник.

В результате происшествия никто не пострадал. Вероятная причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.

Всего в округе за прошедшую неделю, по информации МЧС, произошло пять пожаров. (мю)