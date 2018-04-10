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На балконе жилого дома в САО ликвидировали возгорание
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На балконе жилого дома в САО ликвидировали возгорание 

Управа района Аэропорт города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
В жилом доме на Ленинградском проспекте ликвидировали пожар: на балконе одной из квартир загорелся мусор. Об этом сообщил источник в Управлении МЧС по САО. Спасателей вызвали случайные прохожие.
— Пожарный расчет вызвали очевидцы, но хозяева были дома и смогли потушить горящий на балконе мусор, — пояснил источник.
В результате происшествия никто не пострадал. Вероятная причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.
Всего в округе за прошедшую неделю, по информации МЧС, произошло пять пожаров. (мю)
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