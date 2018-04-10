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Школьники из Некрасовки посетили Музей пожарной охраны
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Школьники из Некрасовки посетили Музей пожарной охраны 

Управа района Некрасовка 1 час назад
Фото: Управа района Некрасовка
Группа учащихся 7-х классов школы № 1366 посетила Музей Пожарной охраны в Москве.
В ходе экскурсии учащиеся узнали историю создания пожарной охраны в Москве и в России. Ребята ознакомились с правилами пожарной безопасности при посещении мест массового пребывания людей и правилами эвакуации из зданий разных типов. Также детям напомнили правила применения огнетушителей разных типов, продемонстрировали автоматическую пожарную сигнализацию и пожаротушения на макете театра, многоэтажного здания и в метрополитене. В завершение мероприятия школьникам рассказали правила поведения в чрезвычайных ситуациях. (вт)
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