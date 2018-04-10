Более 3 тыс. выездов на ЧП совершили сотрудники московского пожарно-спасательного центра в марте

Более 3 тыс. выездов на ЧП совершили сотрудники московского пожарно-спасательного центра в марте 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

«В марте пожарно-спасательные подразделения ГКУ «Пожарно-спасательный центр» более 3 тыс. раз выезжали по тревожному сигналу от горожан. В том числе на пожары и загорания — 1 тыс. 53 раза, на происшествия — 2 тыс. 49, из них 106 выездов на ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий. За прошедший месяц сотрудниками ГКУ «ПСЦ» спасены 28 человек», — говорится в сообщении.

Также добавляется, что сотрудники московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах (ГКУ «МГПСС») в марте этого года спасли из ледяной полыньи одного человека, не допустив гибели людей в зонах ответственности поисково-спасательных станций. Специалистами МГПСС проведено пять поисково-спасательных и аварийно-спасательных работ.

«За прошедший месяц экипажи санитарных вертолетов ГКУ «Московский авиационный центр» совершили 176 вылетов на происшествия. Силами специалистов в медицинские учреждения столицы госпитализированы 34 пострадавших», — добавили в пресс-службе.