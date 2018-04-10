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Эксперты: Из озимых посевов Ленобласти до весны не дожил лишь один процент
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Эксперты: Из озимых посевов Ленобласти до весны не дожил лишь один процент 

Интересант 1 час назад
Специалисты агропрома Ленинградской области сегодня заявили о хорошем состоянии озимых посевов после схода в регионе снежного покрова. На 5,7 тысячи гектаров погибло менее одного процента растений.
В Ленобласти под зиму традиционно сеют пшеницу и тритикале — эти зерновые культуры используются для заготовки кормов в животноводстве. Больше всего озимых выращивается в Лужском, Волосовском и Гатчинском районах.
При этом осенью прошлого года было вспахано «на весну» почти 20 тысяч гектаров. Общая посевная площадь региона в 2018-м составит 242,2 тысячи гектаров. Яровой сев планируется на 88 тысячах га, и уже скоро он начнется.
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