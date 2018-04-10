Пожарные потушили огонь в квартире на севере Петербурга

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, возгорание в жилом доме на улице Есенина обошлось без пострадавших и погибших.

Как уточнили в спасательном ведомстве, первые сигналы о возгорании поступили в 7:50. Пожарные расчеты были на месте уже в 7:55. Примерно десять минут ушло у сотрудников МЧС на то, чтобы справиться с открытым горением и ликвидировать пожар, который вспыхнул на кухне.

Сообщается, что огонь достаточно быстро распространился на балкон и оконные рамы. Огонь тушили 15 спасателей и три пожарных расчета.