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Пожарные потушили огонь в квартире на севере Петербурга
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Пожарные потушили огонь в квартире на севере Петербурга 

Ivyborg.ru 2 часа назад
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, возгорание в жилом доме на улице Есенина обошлось без пострадавших и погибших.
Как уточнили в спасательном ведомстве, первые сигналы о возгорании поступили в 7:50. Пожарные расчеты были на месте уже в 7:55. Примерно десять минут ушло у сотрудников МЧС на то, чтобы справиться с открытым горением и ликвидировать пожар, который вспыхнул на кухне.
Сообщается, что огонь достаточно быстро распространился на балкон и оконные рамы. Огонь тушили 15 спасателей и три пожарных расчета.
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